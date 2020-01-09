Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

“СММ і Україна також будуть пунктом призначення мого першого візиту в якості голови ОБСЄ в майбутні тижні”, – заявив Рама.

При цьому голова ОБСЄ підкреслив, що ситуація в Україні є “найбільш невідкладним викликом для безпеки в Європі”.

На його думку, ОБСЄ вносить унікальний вклад для встановлення миру і зменшення напруги в регіоні, що має велике значення.

“Головування Албанії зробить свій внесок у те, щоб підтримати повагу до принципів та зобов’язань ОБСЄ, в повну імплементацію Мінських угод, підтримуючи зусилля тристоронньої контактної групи і процес в Нормандські форматі”, – сказав Рама.