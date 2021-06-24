Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

“29 числа фахівці зі Сполучених Штатів, які безпосередньо займаються процедурою санкцій США. Вони прилітають сюди для того, щоб провести з нами консультації. Провести з нами певні процеси, про які ми вже домовилися. Ми з ними співпрацювали під час ковіду, скажімо так, у нас було заочне спілкування. 29 числа у нас тут буде група, з якою ми будемо продовжувати співпрацювати”, – сказав Данілов.

Він пояснив потребу у візиті фахівців санкціями, які стосуються України.

“У нас 110 громадян, які перебувають під санкціями США, пов’язаними з нашою територіальною цілісністю. Це наші партнери ввели санкції проти тих, хто брав активну участь безпосередньо у 2014 році на території Криму”, – зазначив Данілов.

Раніше стало відомо, що Данілов 24 червня має провести закриту нараду РНБО з приводу перевірки 134 громадян України, проти яких запровадили санкції США.