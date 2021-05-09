До України прибула чергова партія вакцини від COVID-19.

Про це написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов в Facebook.

“Щойно в Борисполі приземлилися чергові 500 тис. доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech”, – написав Степанов.

За його словами, загалом в України законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини.

“Загалом у нас законтрактовано 1,9 млн цієї вакцини, з яких 1,215 млн вже Україна отримала”, – уточнив міністр.