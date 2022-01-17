До Києва 17 грудня прибула двопартійна делегація Конгресу США. Американські сенатори зустрілися з главою МЗС Дмитром Кулебою, щоб висловити підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це повідомив глава МЗС в Twitter.

Делегація таким кроком підтверджує підтримку на тлі нарощування Росією військ та техніки вздовж українських кордонів. До Києва прибули сенатори Роб Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюментал і Роджер Вікер.

“Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ”, – наголосив міністр у Twitter.

Під час робочого візиту планується провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.