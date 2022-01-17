Про це повідомив глава МЗС в Twitter.
Делегація таким кроком підтверджує підтримку на тлі нарощування Росією військ та техніки вздовж українських кордонів. До Києва прибули сенатори Роб Портман, Кріс Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річард Блюментал і Роджер Вікер.
“Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ”, – наголосив міністр у Twitter.
Під час робочого візиту планується провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером. Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ. pic.twitter.com/L0UYatQYbA
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 17, 2022
- Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки та Організація Північноатлантичного договору підтримують принципи про вільний вибір кожної країни на власні альянси.
- Раніше міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс розкритикувала агресивну політику Росії стосовно України.
- Також, колишній генеральний секретар НАТО і експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен заявив, що вільний світ має об’єднатися, щоб захистити Україну.