Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Безпілотні апарати готові до бойового застосування вже зараз.
“Бійтесь орки! Bayraktar TB2, як “суслик”, ви його не бачите, а він є”, – глузують Збройні Сили України із ворога.
Зазначимо, що після тижня війни характер подій змінюється. Російські загарбники намагаються втримати боєздатність своїх підрозділів, проте вони мають великі втрати. Зокрема ворог втрачає техніку, масово втікає або здається у полон. За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, російських окупантів зламали психологічно.
Також РФ має такі проблеми із кількістю військових, що вони почали відправляти в Україну курсантів другого курсу військового училища з Московської області. Саме рота зі Серпухівського училища й здалася ЗСУ у полон.
- Нагадаємо, станом на 2 березня, протягом шести днів російсько-української війни ворог втратив близько 5 840 особового складу.
- 1 березня на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники.
- В Україні кадирівці готувалися вбити президента Володимира Зеленського та топчиновників його адміністрації. Однак спецоперацію “злили” аноніми із російського ФСБ.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що Українська держава вже 147 годин бореться з російським вторгненням. За цей час характер подій дуже змінився.
- Раніше міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до солдатів РФ із пропозицією не воювати проти України та добровільно здаватись у полон. Натомість військовий країни-загарбника отримає амністію та 5 мільйонів російських рублів.
- Етнічна українка та республіканка у конгресі США Вікторія Спарц закликала американських чиновників до посиленої підтримки України на тлі російської агресії.