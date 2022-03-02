В Україну на сьомий день вторгнення РФ прибула нова партія безпілотників Bayraktar TB2.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Безпілотні апарати готові до бойового застосування вже зараз.

“Бійтесь орки! Bayraktar TB2, як “суслик”, ви його не бачите, а він є”, – глузують Збройні Сили України із ворога.

Зазначимо, що після тижня війни характер подій змінюється. Російські загарбники намагаються втримати боєздатність своїх підрозділів, проте вони мають великі втрати. Зокрема ворог втрачає техніку, масово втікає або здається у полон. За словами радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича, російських окупантів зламали психологічно.

Також РФ має такі проблеми із кількістю військових, що вони почали відправляти в Україну курсантів другого курсу військового училища з Московської області. Саме рота зі Серпухівського училища й здалася ЗСУ у полон.