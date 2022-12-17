Україна отримала першу партію необхідного обладнання для ТЕЦ та ТЕС від Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

“В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від Міністерства енергетики США. Ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн доларів, оголошеної американськими партнерами минулого місяця”, – зазначив Олександр Кубраков.

А також додав, що Україна має дефіцит трансформаторів та специфічного устаткування для ТЕЦ та ТЕС. Тому пріоритет лишається незмінним – генератори, трансформатори та інше обладнання, яке необхідне, щоб в домівках українців було світло, тепло, вода та газ.

За словами Олександра Кубракова, вже найближчим часом Україна очікує постачань енергетичного обладнання в межах співпраці з USAID. По цій лінії вже вдалось доставити в Україну обладнання на близько 25 мільйонів доларів.

“Американські партнери є одними із лідерів щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення вже надано понад 145 мільйонів доларів виключно на ремонт та підтримку українських енергомереж”, – зауважив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Варто зазначити, що нещодавно за програмою міжнародної технічної допомоги USAID проєкт енергетичної безпеки надав КП “Київтеплоенерго” на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів. Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання жителям Києва.

Міський голова Києва Віталій Кличко зауважив, що також за сприяння USAID у Києві цього року замінили 11 км тепломереж, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів РФ. Для цього уряд США передав труби та обладнання вартістю 1,3 млн доларів..