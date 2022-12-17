Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.
“В Україну вже доставлено першу партію необхідного обладнання від Міністерства енергетики США. Ця партія є частиною допомоги у розмірі 53 млн доларів, оголошеної американськими партнерами минулого місяця”, – зазначив Олександр Кубраков.
А також додав, що Україна має дефіцит трансформаторів та специфічного устаткування для ТЕЦ та ТЕС. Тому пріоритет лишається незмінним – генератори, трансформатори та інше обладнання, яке необхідне, щоб в домівках українців було світло, тепло, вода та газ.
За словами Олександра Кубракова, вже найближчим часом Україна очікує постачань енергетичного обладнання в межах співпраці з USAID. По цій лінії вже вдалось доставити в Україну обладнання на близько 25 мільйонів доларів.
“Американські партнери є одними із лідерів щодо допомоги Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення вже надано понад 145 мільйонів доларів виключно на ремонт та підтримку українських енергомереж”, – зауважив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Варто зазначити, що нещодавно за програмою міжнародної технічної допомоги USAID проєкт енергетичної безпеки надав КП “Київтеплоенерго” на безоплатній основі 4 екскаватори та понад 130 генераторів. Нові екскаватори-навантажувачі JCB допоможуть аварійникам оперативно усувати пошкодження тепломереж та відновлювати теплопостачання жителям Києва.
Міський голова Києва Віталій Кличко зауважив, що також за сприяння USAID у Києві цього року замінили 11 км тепломереж, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів РФ. Для цього уряд США передав труби та обладнання вартістю 1,3 млн доларів..
- Міжнародні організації передали на звільнені та прифронтові території України 400 перших генераторів.
- Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що складається з електрообладнання, вантаж містить 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.
- У Європейському Союзі заявили, що нададуть Україні 200 трансформаторів та 40 електрогенераторів у зв’язку з проблемами з енергосистемою на тлі російських ударів.