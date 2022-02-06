Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook.

Перша партія розрахована на 60 тисяч курсів препарату. Ліки мають допомогти боротися проти коронавірусу, зокрема вони допомагають пацієнтам із груп ризику. Надалі партію ліків розділять та відправлять по регіонах.

“До квітня 2022 року в Україну надійдуть ще 240 тисяч курсів препарату”, – зазначив Віктор Ляшко.

Зазначимо, що “Молнупіравір” є противірусним препаратом прямої дії. Ліки блокують фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Оскільки вони виповнені в таблетках, то немає особливих вимог до їхнього зберігання. Препарат запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Зокрема він передбачається для лікування пацієнтів з груп ризику: надмірна вага, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Поки невідомо, за якою ціною Україна закуповує ліки. Проте відомо, що Сполучені Штати Америки закуповують “Молнупіравір” за 700 доларів за курс.