Сьогодні патрульні катери типу Island прибули зі США до України.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування ВМС Збройних сил України.

Попереду проходження митного контролю, розвантаження, відбуксирування до місць базування та підготовка до експлуатації після тривалого транспортування.

“Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, – зазначив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа. “Надаючи допомогу у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, США на чолі консолідованої світової спільноти захищають демократичні цінності та трансатлантичну безпеку”.

Вже незабаром на катерах «Фастів» та «Суми» буде піднято Військово-морський прапор України та з українськими екіпажами розпочнуть свій бойовий шлях із забезпечення морської безпеки в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги Сполучених Штатів Америки Україні, яка триває з 2014 року та є внеском американського суспільства у зміцнення морської безпеки нашої країни. Отримання патрульних катерів іноземного виробництва надає змогу українським ВМС підвищити рівень взаємосумісності з флотами держав-членів та партнерів НАТО.

Нагадаємо, нещодавно, на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на «Island».