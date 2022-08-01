В Україну прибули реактивні системи залпового вогню MARS II. Їх поставила Німеччина.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков у Twitter.

“В Україну прибув третій брат сім’ї Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моєму колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи салютують нашим німецьким партнерам!” – написав Резніков.

Зазначимо, що система залпового вогню Mars II на озброєнні Німеччини з 1990 року. РСЗВ є аналогом американської M270 MLRS. Німецька ж система має більший розмір та масу.

Mars II складається з пускової установки на гусеничному шасі, апаратури керування вогнем та транспортної машини.

Системи можуть знищувати живу силу та техніку ворога. РСЗВ може завдавати ударів по артилерійських батареях, засобах ППО, командних пунктах та вузлах зв’язку, а ще їх використовують для дистанційного мінування місцевості.