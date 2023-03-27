Приблизно через два місяці після того, як німецький уряд вирішив постачити танки Leopard 2, Німеччина передала їх Україні.

Про це повідомляє Spiegel.

ЗСУ отримали всі 18 танків модифікації, котрі уряд ФРН зобов’язався передати Україні. У виданні наголошують, що Німеччина спорядила танки ще наприкінці минулого тижня і тепер машини перетнули український кордон.

Також зазначається, що у пакеті допомоги Німеччина передала також додаткові 40 БМП Marder.

Зауважимо, раніше повідомлялось, що у Німеччині група українських армійців завершила прискорений кількатижневий курс навчання на танках Leopard 2. Передбачалось, що вже незабаром вони відправляться на фронт для боротьби з росіянами за допомогою сучасної системи озброєння.

Окрім цього, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевняв, що обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки Leopard 2A6 будуть доставлені в Україну до кінця березня.

Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це звання він ділить із французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним із найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.