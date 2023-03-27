Про це повідомляє Spiegel.
ЗСУ отримали всі 18 танків модифікації, котрі уряд ФРН зобов’язався передати Україні. У виданні наголошують, що Німеччина спорядила танки ще наприкінці минулого тижня і тепер машини перетнули український кордон.
Також зазначається, що у пакеті допомоги Німеччина передала також додаткові 40 БМП Marder.
Зауважимо, раніше повідомлялось, що у Німеччині група українських армійців завершила прискорений кількатижневий курс навчання на танках Leopard 2. Передбачалось, що вже незабаром вони відправляться на фронт для боротьби з росіянами за допомогою сучасної системи озброєння.
Окрім цього, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевняв, що обіцяні Німеччиною та Португалією бойові танки Leopard 2A6 будуть доставлені в Україну до кінця березня.
Довідка. Leopard – німецький основний танк, який вважається однією з найкращих бойових машин світу (це звання він ділить із французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним із найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.
- У межах програми європейської військової підтримки EUMAM 13 лютого у Польщі розпочалися навчання українських військовослужбовців на танках Leopard 2.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.
- Нещодавно Норвегія підготувала та перевезла українцям танки. Вісім норвезьких танків досягли місця призначення і готові до дій у війні проти Росії.