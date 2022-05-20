Сьогодні, Україну відвідали парламентарі з Ірландії. До Києва прибули голова верхньої палати парламенту Ірландії Марк Дейлі й голова нижньої палати парламенту Шон О'Фаріл.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ірландія з перших днів війни допомагає Україні. Президент України подякував парламентарям за візит і підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

“Для нас важливо, щоб Європа залишалася об’єднаною, адже у цьому є міцність і нашої держави. Український народ це продемонстрував, коли об’єднався проти російської агресії. Так само й об’єднаність з боку Європи важлива не тільки у підтримці України, але й у кроках наступу на Росію щодо санаційної політики. Важливо залишатися об’єднаними й продовжувати разом боротися проти тиранії”, – заявив Володимир Зеленський.

Також Дейлі та О’Фаріл зустрілися з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Прем’єр-міністр повідомив, що на зустрічі вони обговорили глобальні виклики, спричинені повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Також він висловив подяку Ірландії за надання гуманітарної, фінансової допомоги та захисного спорядження. Денис Шмигаль звернувся з проханням надати будь-яку допомогу в розмінуванні територій.

“Поінформував спікерів про роботу над Планом відновлення України та важливу роль Європейського Союзу в цьому процесі. Висловив вдячність ірландським партнерам за поради, які вони надають нашій країні на шляху євроінтеграції. Переконаний, що вступ України посилить ЄС”, – додав прем’єр-міністр.