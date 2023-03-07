Про це повідомив очільник оборонного відомства іспанському виданню La Razon.
У Генштабі ЗСУ або Повітряних силах ЗСУ інформацію ще не коментували.
Батарея Patriot зазвичай складається з радара та пункту управління. На системі може бути до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети.
США анонсували передачу однієї батареї зенітно-ракетної системи Patriot у грудні 2022 року. Пані посол України у США Оксана Маркарова заявляла, що українська сторона активно працює над отримання більшої кількості Patriot.
Українські військові завершували навчання на Patriot наприкінці лютого.
- На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall почала постачати Україні автоматизовані системи розвідки. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу.
- Європа хоче, щоб її кошти були спрямовані саме на артилерійські снаряди, які відчайдушно потрібні Україні для боротьби з російським повномасштабним вторгненням.