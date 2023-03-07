Про це повідомив очільник оборонного відомства іспанському виданню La Razon.

За його словами, перші батареї потрапили до України завдяки зусиллям його країни.

“Завдяки зусиллям Польщі до України потрапили, зокрема, батареї Patriot і перші танки Leopard. Ми не тільки головний пункт передавання допомоги, але й один із найбільших донорів”, — сказав Маріуш Блащак.

У Генштабі ЗСУ або Повітряних силах ЗСУ інформацію ще не коментували.

Батарея Patriot зазвичай складається з радара та пункту управління. На системі може бути до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети.

США анонсували передачу однієї батареї зенітно-ракетної системи Patriot у грудні 2022 року. Пані посол України у США Оксана Маркарова заявляла, що українська сторона активно працює над отримання більшої кількості Patriot.

Українські військові завершували навчання на Patriot наприкінці лютого.