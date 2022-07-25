Інформацією він поділився у Twitter.

“Наші можливості щодо захисту нашого неба будуть посилені. В Україну почали надходити самохідні зенітні комплекси Gepard”, – йдеться у дописі.

Резніков висловив особисту подяку німецьким партнерам, окремо – міністерці оборони ФРН Крістіні Ламбрехт за підтримку України.

Також міністр нагадав, що з нетерпінням очікує на отримання IRIS-T.

Our capabilities to protect our sky will be strengthened. Gepard self-propelled anti-aircraft systems began to arrive in Ukraine. I would like to thank our German partners and personally #DefMin Christine Lambrecht for supporting our country. Looking forward to receiving IRIS-T pic.twitter.com/wew0lkX6hK — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 25, 2022

Довідка. Gepard — німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами.

ЗСУ базується на шасі танка Leopard 1. На башті, що може обертатись повне коло, встановлені дві 35 мм гармати Oerlikon KDA та два радари: пошуковий та відстежувальний.

Кожна з гармат має швидкострільність 550 пострілів на хвилину. Довжина дула складає 90 калібрів (3,15 м), початкова швидкість снарядів 1440 м/с, ефективна дальність ураження 5500 м. До боєкомплекту входять 640 снарядів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних снарядів для стрільби по наземних цілях.

Основним озброєнням зенітної артилерійської установки «Гепард» є пара 35-мм гармат Oerlikon KDA L/90. Гармати встановлені ззовні на башті установки.

Зенітна самохідна установка Gepard здатна працювати автономно: вона має оглядово-пошукову РЛС та РЛС відстеження і наведення на ціль, систему визначення “свій — чужий”.

IRIS-T — ракета класу “повітря-повітря” малої дальності, оснащена інфрачервоною головкою самонаведення, що охолоджується. Розробка велася під керівництвом Німеччини кооперацією з 6 країн-учасниць, як заміна AIM-9 Sidewinder. За конструкцією та компонуванням IRIS-T дуже близька до японської Тип 04 AAM-5.