Інформацією він поділився у Twitter.

Резніков висловив особисту подяку німецьким партнерам, окремо – міністерці оборони ФРН Крістіні Ламбрехт за підтримку України.

Також міністр нагадав, що з нетерпінням очікує на отримання IRIS-T.

Our capabilities to protect our sky will be strengthened. Gepard self-propelled anti-aircraft systems began to arrive in Ukraine. I would like to thank our German partners and personally #DefMin Christine Lambrecht for supporting our country. Looking forward to receiving IRIS-T pic.twitter.com/wew0lkX6hK

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 25, 2022