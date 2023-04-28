Про це повідомив Петр Павел у Twitter.
“Із Зузаною Чапутовою ми усвідомлюємо цінність свободи і справедливості. Важко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну. Кров’ю і життями своїх громадян. У боротьбі з агресором вони захищають те, що нас об’єднує. Ось чому ми підтримуватимемо їх”, – написав президент Чехії, опублікувавши світлину із президенткою Словаччини на тлі зруйнованої будівлі.
Своєю чергою, Зузана Чапутова написала у Facebook, що повернулася до Києва менше ніж через рік з моменту останнього візиту, який її вразив на все життя. За її словами, з того моменту її ставлення до війни не політичне, а глибоко людське.
“Ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, серед яких Умань та Дніпро, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що ми не можемо відвертати очі” – написала Чапутова у Facebook.
Вона додала, що спільний візит до України із президентом Павелом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії.
“Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш сигнал чіткий: нас з Україною об’єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє”, – зазначила Зузана Чапутова.
- Президент Чехії Петр Павел заявив, що незважаючи на “мирні заклики” Китаю, цій країні навряд чи можна довірити роль посередника у встановленні “довготривалого та справедливого миру”.
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