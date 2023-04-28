Сьогодні, 28 квітня, до Києва з робочим візитом прибули президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Про це повідомив Петр Павел у Twitter.

“Із Зузаною Чапутовою ми усвідомлюємо цінність свободи і справедливості. Важко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну. Кров’ю і життями своїх громадян. У боротьбі з агресором вони захищають те, що нас об’єднує. Ось чому ми підтримуватимемо їх”, – написав президент Чехії, опублікувавши світлину із президенткою Словаччини на тлі зруйнованої будівлі.

Своєю чергою, Зузана Чапутова написала у Facebook, що повернулася до Києва менше ніж через рік з моменту останнього візиту, який її вразив на все життя. За її словами, з того моменту її ставлення до війни не політичне, а глибоко людське.

“Ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, серед яких Умань та Дніпро, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що ми не можемо відвертати очі” – написала Чапутова у Facebook.

Вона додала, що спільний візит до України із президентом Павелом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії.

“Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш сигнал чіткий: нас з Україною об’єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє”, – зазначила Зузана Чапутова.