Про це він повідомив у Twitter.

Резніков заявив, що вони стануть “хорошою компанією” для РСЗВ HIMARS на полі бою.

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення щодо постачання Україні реактивних систем залпового вогню М270 ще наприкінці травня.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy. *Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022

М270 MLRS рухаються на гусеничному ходу. Мобільна система може випустити 12 керованих ракет менш ніж за хвилину і може знову швидко рухатися до того, як ворожа артилерія зможе наблизитися до її місця розташування. Ця мобільність, ймовірно, зіграла б величезну роль у боях на Донбасі.

Адміністрація Байдена розглядала надання таких установок лише з боєприпасами, дальність польоту яких від 30 до 70 кілометрів.

ДОВІДКА. M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) — багатофункціональний комплекс на гусеничному шасі, який може використовувати як РСЗВ, так і ОТРЗ (оперативно-тактичну ракетну зброю).