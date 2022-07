Про це він повідомив у Twitter.

Резніков заявив, що вони стануть “хорошою компанією” для РСЗВ HIMARS на полі бою.

Адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення щодо постачання Україні реактивних систем залпового вогню М270 ще наприкінці травня.

Long Hand Family of #UAarmy has been enlarged: the first MLRS M270 have arrived!

They will be good company for #HIMARS on the battlefield.

Thank you to our partners .

No mercy for the enemy.

*Photo by @SkyNews pic.twitter.com/F8rJ7LNPEX

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 15, 2022