Сенатори США Джек Рід та Ангус Кінг прибули в Україну з офіційним візитом, аби зустрітися з Володимиром Зеленським та обговорити чинну воєнну ситуацію, а також її можливі сценарії розвитку.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Зауважимо, що Рід є сенатором від Демократичної партії, а Кінг є незалежним: “Зустрівся з американськими сенаторами Джеком Рідом і Ангусом Кінгом. Обговорили поточну ситуацію на передовій та ризики можливої ескалації”, — додав голова держави.

Президент наголосив, що російська пропозиція “припинення вогню” — це маніпуляція, за якою ворог намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри.

Він також подякував американському народу, Президенту США та Конгресу за підтримку України.

“Цінуємо допомогу нашим військовим. Вона справді відчувається. Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. І це наближає нашу перемогу”, — йдеться в повідомленні.