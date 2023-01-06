Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.
Зауважимо, що Рід є сенатором від Демократичної партії, а Кінг є незалежним: “Зустрівся з американськими сенаторами Джеком Рідом і Ангусом Кінгом. Обговорили поточну ситуацію на передовій та ризики можливої ескалації”, — додав голова держави.
Президент наголосив, що російська пропозиція “припинення вогню” — це маніпуляція, за якою ворог намагається приховати свої справжні воєнні плани та наміри.
Він також подякував американському народу, Президенту США та Конгресу за підтримку України.
“Цінуємо допомогу нашим військовим. Вона справді відчувається. Сполучені Штати є лідером у цьому надзвичайно важливому питанні. І це наближає нашу перемогу”, — йдеться в повідомленні.
- 5 січня президент РФ Володимир Путін доручив оголосили про 36-годинне припинення у період 6-7 січня коли православні християни святкують Святвечір та Різдво. На думку експертів Інституту вивчення війни, такий крок очільника Кремля є намаганням зашкодити репутації України.
- Президент США Джо Байден прокоментував наказ Володимира Путіна щодо припинення вогню на період Різдвяних свят й зазначив, що президент РФ таким чином намагається “перевести подих”.