Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр подякував Норвегії, Іспанії та США за передачу техніки.

“Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя суттєво посилить #UAarmy та зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують”, — написав Резніков у Twitter.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

NASAMS

Основне призначення зенітно-ракетного комплексу середньої дальності NASAMS — знищувати повітряні об’єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов.

Залежно від снаряда система може уражати ціль на відстані від 20 до 180 км, а висота ураження сягає до 21 кілометра. Ймовірність збиття цілі однією ракетою: 0,85. Час реакції складає 10 секунд. Максимальна швидкість польоту ракети — 1020 м/с.

NASAMS має 12 пускових установок, а кожна з них несе шість ракет AIM-120 AMRAAM. Також техніка має вісім радарів, один центр керування вогнем, одну машину з електронно-оптичною камерою та один автомобіль Tactical Control Cell.

Комплекс розробили норвезька компанія Norwegian Kongsberg і американська Raytheon.

ЗРК Aspide

Наземний зенітно-ракетний комплекс призначений для малої дальності. Його використовують як протиповітряну оборону певних районів чи об’єктів. Його можуть використовувати проти літаків, гелікоптерів, а також літальних апаратів, що пілотуються дистанційно, зокрема ракети класу “повітря-земля”.

ЗРК може вражати ціль на відстані від 12 до 25 км залежно від снаряда. Комплекс може засікати цілі на відстані до 20 км і відстежувати відразу кілька літаків. Також він здатний вражати цілі на висоті 5-6 кілометрів.

Всі засоби комплексу виконані на шасі, що буксируються. Комплекс може бути швидко доставлено на задану позицію і після розгортання перебувати в готовності до подальшого застосування.

ЗРК Aspide розробила італійська компанія Selenia (зараз Alenia Aeronautica) на початку 1970-х років, на основі американської авіаційної ракети “повітря-повітря” AIM-7 Sparrow. Іспанія модернізувала ЗРК у 1990-х роках і підвищила можливості виявлення цілей до 40-60 км, дальність ракет – до 25 км і за висотою ймовірно до 7-8 км.