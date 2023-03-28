Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Португалії у Twitter.
“Три танки Leopard 2A6, обіцяні Португалією, вже в Україні. Вони доставлені відповідно до домовленості з нашими партнерами. Португалія продовжує підтримувати український спротив протиправному вторгненню Росії”, – йдеться у заяві Міноборони Португалії.
Зазначимо, що нещодавно міністерка юстиції Португалії Катаріна Сарменто е Кастро оголосила про добровільний внесок у розмірі 75 тисяч євро на підтримку міжнародного збору судово-медичних доказів воєнних злочинів на території України.
Відтак, Португалія зробить фінансовий внесок для підтримки збору доказів воєнних злочинів в Україні, а також може направити експертів зі свого головного органу кримінального розслідування – Судової поліції (PJ) та Національного інституту судової медицини.
“Що стосується підтримки розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів, скоєних в Україні, зокрема злочину агресії, Португалія вже надала додаткову підтримку шляхом відрядження національного експерта з судової поліції та передоплати національного внеску до МКС”, – повідомили у міністерстві юстиції Португалії.
Також у відомстві заявили, що уряд розглядає можливість “відрядження експертів з прокуратури та Національного інституту судової медицини і криміналістики для роботи в судово-медичних групах на місцях на ротаційній основі”.
- Приблизно через два місяці після того, як німецький уряд вирішив постачити танки Leopard 2, Німеччина передала їх Україні.
- Іспанія спорядить в Україну свою першу партію бойових танків Leopard 2A4 до кінця цього тижня.
- Нещодавно Норвегія підготувала та перевезла українцям танки. Вісім норвезьких танків досягли місця призначення і готові до дій у війні проти Росії.