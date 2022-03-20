Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
За даними розвідки, Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.
Серед основних “мішеней” найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.
“Російські окупанти, не досягши поставлених задач під час повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів”, – зазначають у відомстві.
У ГУР запевнили, що українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани Кремля та готові дати відсіч агресору як на фронті, так і в тилу.
“Жодні терористичні атаки не матимуть успіху”, – запевнили у розвідці.
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