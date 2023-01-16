Про це інформує Укргідрометцентр.
15 січня в Україні буде хмарно. У більшості західних областей вдень можливий невеликий дощ, на решті території держави не буде істотних опадів.
У південно-східних областях вранці місцями буде туманно, на півночі частині на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура впродовж доби буде від -2° до +3° (вдень у західних і південних областях від 1 до 6° тепла).
У Київській області буде від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вдень буде від 1 до 3 градусів тепла.
- 15 січня по Україні очікувалося погіршення погодних умов: можливий туман, ожеледь, а подекуди ожеледиця. Видимість через туман мала обмежитися 200-500 метрами, синоптики попереджають про I рівень небезпечності (жовтий).