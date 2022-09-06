В Україну прийшли перші нічні заморозки: прогноз погоди на 6 вересня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Температура з позначкою мінус цієї ночі спостерігалась у Чернігівській, Сумській та Луганській областях. У решті регіонах нічна температура повітря також суттєво знизилась, однак поки що без заморозків.
Щодо денної температури повітря., то сьогодні на заході прогнозують від +15 до +19 градусів. На Закарпатті до +22. Без опадів.
У центрі вдень повітря прогріється до +14…+17 градусів. Також без опадів.
У північних областях вдень буде від +14 до +17 градусів. опадів не передбачається.
На сході стовпчики термомерів вдень покажуть +15…+17. Без опадів.
Найтеплішою частиною України сьогодні буде південь. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +17 до +22 градусів. Без опадів.
У Києві сьогодні без опадів. Повітря вдень прогріється до +15…+17 градусів.