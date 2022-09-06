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В Україну прийшли перші нічні заморозки: прогноз погоди на 6 вересня

Згідно з даними синоптиків, цієї ночі у декількох українських областях спостерігались перші нічні заморозки від -1 до -3 градусів.

Вівторок, 6 вересня 2022, 07:16
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура з позначкою мінус цієї ночі спостерігалась у Чернігівській, Сумській та Луганській областях. У решті регіонах нічна температура повітря також суттєво знизилась, однак поки що без заморозків.

Щодо денної температури повітря., то сьогодні на заході прогнозують від +15 до +19 градусів. На Закарпатті до +22. Без опадів.

У центрі вдень повітря прогріється до +14…+17 градусів. Також без опадів.

У північних областях вдень буде від +14 до +17 градусів. опадів не передбачається.

На сході стовпчики термомерів вдень покажуть +15…+17. Без опадів.

Найтеплішою частиною України сьогодні буде південь. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +17 до +22 градусів. Без опадів.

У Києві сьогодні без опадів. Повітря вдень прогріється до +15…+17 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 6 вересня, заморозки, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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