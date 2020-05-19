За минулу добу трьома спецрейсами в Україну з Казахстану, Німеччини та Італії повернулися майже 400 осіб.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Прикордонники провели температурний скринінг кожного пасажира, у результаті якого осіб з підвищеною температурою тіла не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття.

Зазначається, що усі без винятку пасажири, які прибули в Україну, встановили мобільний додаток “Дій вдома“ та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Також під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність внесення прибулими громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок “Дій вдома”.