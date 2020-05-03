Про це повідомили в Адміністрації Держприкордонслужби України.
Раніше Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України через пандемію коронавірусу.
У суботу, 2 травня, в аеропорт “Бориспіль” прибули 4 евакуаційних рейсу (з Нью-Йорка, Лісабона, Парижа і Цюріха), якими були повернуті додому понад півтисячі українців.
“Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ”, — запевнили в ДПСУ.
Також у відомстві зазначили, що після перевірки прибулих громадян зареєстрували в додатку “Дій вдома”, за допомогою якого правоохоронці і медики можуть відстежувати дотримання ними правил самоізоляції, і відправили по домівках.
Крім цього, через пункти в’їзду та виїзду на державному кордоні були пропущені близько 15 тисяч громадян.
“Під час проведення температурного скринінгу ознак захворювання у осіб не виявлено”, — наголосили в ДПСУ.
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