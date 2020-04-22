Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про плани залишити в країні заробітчан, які повернулися в Україну за період пандемії.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.

“І за період карантину в Україну повернулися близько 2 мільйонів наших громадян, які знаходилися на заробітках і приїхали через втрату роботи. Ми цих людей ідентифікуємо у якості надзвичайно кваліфікованої, навченої в Європі робочої сили, яка має високу продуктивність, хорошу технологічну, професійну підготовку”, — повідомив Шмигаль.

Він додав, що заробітчани, які повернулися з-за кордону, були б дуже корисними для розвитку економіки всередині держави, “тож, очевидно, треба їх зберегти”.

Шмигаль наголосив, що заробітчан планують залишити в Україні, створивши нові робочі місця та кредитуючи малий і середній бізнес під дуже вигідні умови – з мінімальною відсотковою ставкою на тривалий термін і з можливим відтермінуванням виплати тіла кредиту.

“Називаємо цю програму “Нові гроші” і зараз працюємо над нею і з Мінекономіки, і з банкірами. Також є декілька програм для підтримки і стимуляції вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця. Тобто, для тих людей, які повернулися із заробітків, які хочуть і можуть розпочати свою справу в Україні, ми й будемо створювати ці умови”, – пояснив він.

При цьому прем’єр визнає, що в Україні таких зарплат, як за кордоном, не буде.

У той же час за його словами, зарплата в 600 у.о. в Україні для тих, хто за кордоном заробляв 1000 у.о., може стати підставою для того, щоб залишитися тут.

“За нашими розрахунками і очікуваннями, якщо різниця між заробітною платою в Європі і Україні становить 300-400 євро, то люди не приймають рішення їхати на заробітки… Це такий психологічний розрив. Те, що витрачається на проживання, власне утримання там тощо. Тому їм краще отримувати 600 у. о. вдома, ніж 1000 у. о. десь на заробітках”, – сказав Шмигаль.

В Україні на період карантину на 350 гривень підвищили мінімальну допомогу з безробіття: з 650 до 1000 гривень.