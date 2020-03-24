Про це йдеться в повідомленні МЗС в Facebook.
У повідомленні сказано, що українці повертаються в країну за сприяння дипломатів.
З українцями, які на карантині або в самоізоляції за кордоном, підтримують зв’язок.
У Польщі в ізоляції знаходяться 105 наших громадян.
Такі ж заходи застосували до наших громадян в Австралії, Бразилії, Катарі, Молдові, ФРН та інших країнах.
21 українець отримує лікування від в зв’язку із зараженням коронавірусом. У Німеччині таких 5, в Домінікані – 4, в Омані – 3, в Польщі – 2, в Італії – 2.
Також є інформація про те, що шестеро українців вже вилікувалися і виписані з лікарень.
- З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті – як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.
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