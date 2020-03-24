72 тисячі 305 українців повернулися в країну через коронавірус. Ще 151 українець залишається на карантині в іноземних державах.

Про це йдеться в повідомленні МЗС в Facebook.

У повідомленні сказано, що українці повертаються в країну за сприяння дипломатів.

З українцями, які на карантині або в самоізоляції за кордоном, підтримують зв’язок.

У Польщі в ізоляції знаходяться 105 наших громадян.

Такі ж заходи застосували до наших громадян в Австралії, Бразилії, Катарі, Молдові, ФРН та інших країнах.

21 українець отримує лікування від в зв’язку із зараженням коронавірусом. У Німеччині таких 5, в Домінікані – 4, в Омані – 3, в Польщі – 2, в Італії – 2.

Також є інформація про те, що шестеро українців вже вилікувалися і виписані з лікарень.