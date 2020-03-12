Двоє українців з круїзного лайнера Grand Princess, на якому був виявлений коронавірус COVID-19, повернулися до України і перебувають на обсервації.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Сьогодні вночі до України в безпеці і здоровими повернулися двоє громадян України, які до цього перебували на судні, відомому як Grand Princess, яке було ізольовано. Я хочу наголосити, що громадяни, які повернулися, кілька разів пройшли контроль на стан свого здоров’я. У них не виявлено ознак захворювання на коронавірус. Але як додатковий захід безпеки, вони були поміщені до відповідного медичного закладу для продовження обсервації”, – зазначив міністр.

Він уточнив, що поки відомо про 5 випадків зараження коронавірусом серед українців за кордоном.

“У нас є 5 інфікованих громадян України за кордоном. Станом на зараз нам відомо про 1 громадянина в Італії. Ще четверо в Японії, але вони вже виписані з лікарні. Тобто їхньому життю ніщо не загрожує”, – наголосив Кулеба.

📽 #НАЖИВО: Брифінг Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками засідання оперативного штабу МЗС щодо реагування на поширення коронавірусу COVID-19 у світі. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 12 березня 2020 р.

Лайнер Grand Princess виконував круїз із Сан-Франциско на Гаваї і повинен був закінчити рейс 7 березня.

Однак команді прийшов наказ терміново повернутися в порт відправлення через те, що у двох пасажирів, які перебували на судні, виявили коронавірус. Повідомлялося, що на лайнері перебували 49 громадян України.