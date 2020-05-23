Про це в Facebook повідомив профільний міністр Владислав Криклій.
“600 українських моряків повертаються додому. Це члени екіпажів круїзних лайнерів компанії Royal Caribbean. Два спеціальних рейси з Барбадосу приймає сьогодні аеропорт Бориспіль”, – написав міністр.
Також він зазначив, що наразі влада працює “над якнайшвидшим відновленням регулярних пасажирських перевезень з іншими країнами”.
За його словами, “найскладніше — домовитися про умови, на яких вони будуть готові приймати іноземців”.
Одна з таких умов — тестування пасажирів.
- Раніше Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України через пандемію коронавірусу.