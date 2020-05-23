Міністерство інфраструктури організувало повернення в Україну 600 моряків, які працювали на круїзних лайнерах. Вони прилетять з Барбадосу (Латинська Америка).

Про це в Facebook повідомив профільний міністр Владислав Криклій.

“600 українських моряків повертаються додому. Це члени екіпажів круїзних лайнерів компанії Royal Caribbean. Два спеціальних рейси з Барбадосу приймає сьогодні аеропорт Бориспіль”, – написав міністр.

Також він зазначив, що наразі влада працює “над якнайшвидшим відновленням регулярних пасажирських перевезень з іншими країнами”.

За його словами, “найскладніше — домовитися про умови, на яких вони будуть готові приймати іноземців”.

Одна з таких умов — тестування пасажирів.