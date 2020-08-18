Після двох невдалих спроб евакуації спеціальним медичним рейсом до України з Анголи репатріювали тяжкохворого українського моряка.

Про це повідомили в пресслужбі Посольства України в Республіці Ангола.

“18 серпня 2020 р. після двох нерезультативних спроб евакуювати з Луанди тяжкохворого українського моряка гуманітарними рейсами ангольської авіакомпанії TAAG і французької Air France, Посольству України в Анголі вдалося репатріювати тяжкохворого громадянина України спеціальним медичним авіарейсом, забезпеченим компанією Global Voyager Assistance Black Sea, а також з допомогою й активною участю у відправленні представника компанії Etic Sas Africa P&I Services і медичного персоналу клініки Sagrada Esperança м.Луанда”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в посольстві, труднощі в транспортуванні моряка виникли через його стан здоров’я та закритий кордон Анголи у зв’язку з коронавірусом.