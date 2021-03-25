Сьогодні, 25 березня, з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомили у посольстві України в Китаї.

Зокрема, було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн. вакцин CoronaVac.

“Зазначена інактивована вакцина, що була 10 березня зареєстрована МОЗ України, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність, і наразі вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо”, – додали в посольстві.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов у коментарі журналістам уточнив, перша партія вакцини від Sinovac Biotech має скласти 200 тисяч доз.

Він додав, що ці вакцини використовуватимуть для щеплення згідно з планом вакцинації.

“Там немає застережень щодо вікових, або інших застережень. Тобто вони такі самі, як і решта вакцин”, – сказав Степанов.

Що відомо про вакцину від Sinovac?

Ефективність. Вакцина від Sinovac має назву CoronaVac. Це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.