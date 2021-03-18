Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Глави держав проведуть зустріч у форматі віч-на-віч та чергове засідання Ради президентів України та Литовської Республіки.
Заплановано підписання низки двосторонніх документів.
Крім того, Володимир Зеленський та Гітанас Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму “Україна 30. Малий і середній бізнес та держава”, а також привітають учасників українсько-литовського економічного форуму “Економіка і пандемія: криза та нові можливості”.
Фото: #Букви
- Президент Литви Гітанас Науседа закликав українську владу бути сильною на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції, закріпленої в Основному законі.