Сьогодні, 18 березня, розпочинається офіційний візит в Україну президента Литва Гітанаса Наусєда. Він приїхав на запрошення Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

Глави держав проведуть зустріч у форматі віч-на-віч та чергове засідання Ради президентів України та Литовської Республіки.

Заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Крім того, Володимир Зеленський та Гітанас Наусєда візьмуть участь у роботі Всеукраїнського форуму “Україна 30. Малий і середній бізнес та держава”, а також привітають учасників українсько-литовського економічного форуму “Економіка і пандемія: криза та нові можливості”.

Фото: #Букви