Про це повідомляє Міністерство закордонних справ (МЗС).

Іспанський міністр перебуватиме в Україні протягом 8-9 лютого на запрошення Дмитра Кулеби. Міністри проведуть переговори, де ключовими темами стануть підтримка суверенної та незалежної України та питання про стримування Російської Федерації від подальшої агресії.

Також під час офіційного візиту сторони обговорять збільшення обсягів торгівлі з інвестиціями між Україною та Іспанією. Пресконференція відбудеться у форматі онлайн завтра о 10:20.