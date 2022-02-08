Про це повідомляє Міністерство закордонних справ (МЗС).
Іспанський міністр перебуватиме в Україні протягом 8-9 лютого на запрошення Дмитра Кулеби. Міністри проведуть переговори, де ключовими темами стануть підтримка суверенної та незалежної України та питання про стримування Російської Федерації від подальшої агресії.
Також під час офіційного візиту сторони обговорять збільшення обсягів торгівлі з інвестиціями між Україною та Іспанією. Пресконференція відбудеться у форматі онлайн завтра о 10:20.
Тиждень тому Дмитро Кулеба та Хосе Буено провели телефону розмову щодо безпекової ситуації у зв’язку з концентрацією російських військ поблизу кордону та на територіях України, тимчасово окупованих РФ. Тоді Кулеба загострив увагу на спробах Росії розхитати економічну та фінансову стабільність держави, використовуючи при цьому засоби гібридної війни.
Іспанський міністр зазначав, що їхня країна не планує здійснювати евакуацію членів родин співробітників Посольства Іспанії в Києві. Після цієї розмови Хосе Буено відгукнувся на заклик здійснити незабаром візит до України.
- Нагадаємо, лінію зіткнення на Донбасі відвідала федеральна міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона приїхала, щоб побачити на власні очі наслідки українсько-російської війни, що триває з 2014 року.
- Іспанія скерувала військові кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО в Середземному та Чорному морі на тлі зростання напруги через нарощування військ РФ на кордоні з Україною.
- Володимир Зеленський та Емманюель Макрон обговорили залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів. Зокрема йдеться про відновлення водопостачання на сході України.
- На Донбасі почастішали сутички між озброєними окупантами та місцевими жителями через активізацію вербувальних центрів і напружену ситуацію в регіоні і нестачу людей для сепаратистських загонів.