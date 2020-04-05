В Україні за добу повернулося майже 11 тисяч українців.

Про це повідомляє прессцентр Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що сьогодні з ранку на пунктах пропусків не спостерігається черг.

“За минулу добу без власного транспорту в Україні прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і ДСНС”, – наголошується в повідомленні.

А ось протягом доби з України виїхало понад 5,1 тис. осіб, в тому числі майже 2 тис. іноземців.