Про це повідомляє прессцентр Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що сьогодні з ранку на пунктах пропусків не спостерігається черг.
“За минулу добу без власного транспорту в Україні прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою і ДСНС”, – наголошується в повідомленні.
А ось протягом доби з України виїхало понад 5,1 тис. осіб, в тому числі майже 2 тис. іноземців.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив про посилення карантинних заходів у зв’язку зі спалахом коронавірусу в країні. Так, кількість пунктів пропуску на державному кордоні скорочується до 21.
- У середині березня в Україні на період карантину призупинили роботу 107 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні (з 230 існуючих).