Станом на сьомий день повномасштабної війни проти Росії до України повертаються громадяни, аби захистити державу. Від 24 лютого з-за кордону повернулися уже 80 000 людей, тим часом як кількість біженців зменшується.

Про це повідомили під час телемарафону на каналі “Рада“.

В етері колишній посол України у Польській Республіці Андрій Дещиця зазначив, що наразі до країни повертаються навіть ті, хто довгий час жив поза межами державами. Українці, аби будь-яким чином допомогти у захисті, допомагають волонтерам, медикам чи йдуть на фронт.

“Ми бачимо, що зараз українці повертаються з Польщі, а також з інших країн додому. Крім того, зараз також багато іноземців подають заявки на вступ до добровольчих батальйонів”, – сказав він.

Дипломат зазначив, що наразі вкрай важливо робити все можливе для захисту України. Тому ті, хто давно емігрував, об’єднуються проти російського окупанта.

У Державній прикордонній службі зазначили, що переважна більшість українців, котрі повернулися, були чоловіками. Також вже сьогодні знизився показник громадян, які виїжджають з України – на 13%.