Про це повідомили під час телемарафону на каналі “Рада“.
В етері колишній посол України у Польській Республіці Андрій Дещиця зазначив, що наразі до країни повертаються навіть ті, хто довгий час жив поза межами державами. Українці, аби будь-яким чином допомогти у захисті, допомагають волонтерам, медикам чи йдуть на фронт.
“Ми бачимо, що зараз українці повертаються з Польщі, а також з інших країн додому. Крім того, зараз також багато іноземців подають заявки на вступ до добровольчих батальйонів”, – сказав він.
Дипломат зазначив, що наразі вкрай важливо робити все можливе для захисту України. Тому ті, хто давно емігрував, об’єднуються проти російського окупанта.
У Державній прикордонній службі зазначили, що переважна більшість українців, котрі повернулися, були чоловіками. Також вже сьогодні знизився показник громадян, які виїжджають з України – на 13%.
“Цієї доби державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 94 тисячі осіб та майже 14 тисяч транспортних засобів. Ці показники приблизно на 13% менші за показники минулої доби”, – повідомляють у Держприкордонслужбі.
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