В Україну заходить ще одна міжнародна платіжна система

Про це повідомила пресслужба НБУ.
“Національний банк України ухвалив рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Clear Junction. Відповідне рішення ухвалене 13 січня 2020 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку”, – йдеться в повідомленні.
Clear Junction стала тринадцятою зареєстрованою в Україні міжнародною платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.
Зазначається, що вихід нової платіжної системи на ринок України сприятиме розвитку платіжного ринку в країні, підвищенню рівня якості фінансових послуг, а також розширить можливості для отримання послуг з переказу коштів як для українців, що знаходяться за кордоном, так і для іноземців, що здійснюють транскордонні перекази коштів в Україну.
- Раніше повідомлялося, що на український ринок виходить найбільша в світі за кількістю емітованих платіжних карт міжнародна платіжна система UnionPay International.