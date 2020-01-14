В Україну заходить ще одна міжнародна платіжна система

Про це повідомила пресслужба НБУ.

“Національний банк України ухвалив рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Clear Junction. Відповідне рішення ухвалене 13 січня 2020 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку”, – йдеться в повідомленні.

Clear Junction стала тринадцятою зареєстрованою в Україні міжнародною платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

Зазначається, що вихід нової платіжної системи на ринок України сприятиме розвитку платіжного ринку в країні, підвищенню рівня якості фінансових послуг, а також розширить можливості для отримання послуг з переказу коштів як для українців, що знаходяться за кордоном, так і для іноземців, що здійснюють транскордонні перекази коштів в Україну.