Про це він заявив під спільного брифінгу із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планує Україна евакуювати Харків та Маріуполь, Кулеба відповів, що такого плану немає. Натомість країна має лише два варіанти: А та Б.
За першим варіантом, необхідно використати всі дипломатичні можливості, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. За другим – “Україна воюватиме за кожен дюйм своєї території, воюватиме до перемоги”.
“Путін ніколи не боявся вступу України до НАТО, це просто відмовка, насправді йдеться про бажання контролювати Україну. Ми рішуче відкидаємо таку позицію. Я лише підтверджую те, що сказав Держсекретар – ніхто не буде вирішувати за Україну куди їй вступати”, – зазначив міністр.
Під час свого виступу глава МЗС повідомив, що спільно з Ентоні Блінкеном домовилися розпочати програму, подібну до ленд-лізу, який діяв під час Другої світової війни.
Щодо “розстрільних списків РФ” Кулеба не виключив, що такі списки справді існують.
Будапештський меморандум був створений на основі того, що країни-підписанти не будуть використовувати силу проти України, проте зобов’язані зробити усе можливе, аби стримати ймовірного агресора, резюмував глава МЗС України.
Довідка. Ленд-ліз (lend-lease) – загальна назва системи надання одними країнами-союзницями по антигітлерівській коаліції іншим країнам-союзницям військової техніки, зброї, боєприпасів, спорядження, сировини, продовольства та послуг.
- Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен більше не бачить сенсу у зустрічі для перемовин з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.
- Своєю чергою, Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про пакет санкцій, які були застосовані проти Росії після визнання Москвою ОРДЛО. За його словами, цей акт можна розцінювати як вторгнення в Україну.
- Також очільники МЗС країн “Великої сімки” ухвалили пакет санкцій проти Росії у відповідь на “порушення Москвою її міжнародних зобов’язань”.
- У Євросоюзі також погодили далекосяжні санкції проти Російської Федерації. За словами дипломатів, проєкт, представлений державам-членам 22 лютого, передбачає заборону торгівлі державними облігаціями Росії. Санкційний перелік охоплює сотні осіб та компаній РФ.
- Окрім цього, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження санкцій щодо п’яти російських банків та трьох наближених до президента РФ Володимира Путіна олігархів.