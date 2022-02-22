Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Путін ніколи не боявся вступу України до НАТО. Водночас Україна готова "битися за кожен дюйм своєї землі".

Про це він заявив під спільного брифінгу із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планує Україна евакуювати Харків та Маріуполь, Кулеба відповів, що такого плану немає. Натомість країна має лише два варіанти: А та Б.

За першим варіантом, необхідно використати всі дипломатичні можливості, щоб вирішити конфлікт дипломатичним шляхом. За другим – “Україна воюватиме за кожен дюйм своєї території, воюватиме до перемоги”.

“Путін ніколи не боявся вступу України до НАТО, це просто відмовка, насправді йдеться про бажання контролювати Україну. Ми рішуче відкидаємо таку позицію. Я лише підтверджую те, що сказав Держсекретар – ніхто не буде вирішувати за Україну куди їй вступати”, – зазначив міністр.

Під час свого виступу глава МЗС повідомив, що спільно з Ентоні Блінкеном домовилися розпочати програму, подібну до ленд-лізу, який діяв під час Другої світової війни.

Щодо “розстрільних списків РФ” Кулеба не виключив, що такі списки справді існують.

Будапештський меморандум був створений на основі того, що країни-підписанти не будуть використовувати силу проти України, проте зобов’язані зробити усе можливе, аби стримати ймовірного агресора, резюмував глава МЗС України.

Довідка. Ленд-ліз (lend-lease) – загальна назва системи надання одними країнами-союзницями по антигітлерівсь­кій коаліції іншим країнам-союзницям військової техніки, зброї, боєприпасів, спорядження, сировини, продовольства та послуг.