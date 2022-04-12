Народні депутати Верховної Ради України запропонували ввести заборону на поширення російського кіно, серіалів та музики через їхній вплив допоки окуповані росіянами території не будуть звільнені.

Відповідний законопроєкт зареєстровано на офіційному порталі ВР України.

Згідно з законопроєктом, під російською музикою маються на увазі всі аудіовізуальні твори громадян та резидентів РФ. Якщо документ ухвалять, то ці твори не можна буде вмикати на радіо, телебаченні, в розважальних закладах, громадському транспорті, в закладах освіти, закладах культури та відпочинку, готельного та ресторанного бізнесу, громадському просторі тощо.

Ініціатори пояснюють це рішення тим, що “події останніх років прямо вказують на зв’язок між обсягом використання української мови в публічному просторі та рівнем сепаратистських настроїв населення, сприйняття ним інформаційних атак і маніпуляцій з боку РФ”.

“Ми вже переконались остаточно, що російські фільми та музика несуть отруйні програми поведінки, цінності та садистські меседжі. Інакше не можна пояснити поведінку недолюдків-окупантів, які виросли під впливом цієї культури та влаштували звірські розстріли мирних громадян та мародерства в наших містах”, – зазначено у пояснювальній записці законопроєкту.

Також пропонується запровадити квоту 50% музичних творів українською мовою для радіостанцій та музичних телеканалів.