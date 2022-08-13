В України наразі недостатньо зброї, щоби деокупувати Херсонську область — The Washington Post

Про це повідомляє The Washington Post.
Журналісти зазначають, що Збройним силам України доведеться наступати на відкритій місцевості, яка добре прострілюється, у той час, коли РФ перекинула до Херсона підкріплення.
На думку, анонімного радника з питань оборони та розвідки українського уряду, досягти результату все ще можливо, але якщо так станеться, то це буде більшою мірою завдяки розумній українській стратегії, а не протидії Росії рівними силами: “Ми повинні бути чесними — поки що Україна не має достатньої кількості систем озброєння для контрнаступу”, — сказав радник.
Водночас деякі американські експерти, яких опитали журналісти The Washington Post припустили, що РФ сама може відвести військо на лівий берег Дніпра – після знищення ЗСУ логістики окупаційної армії.
- Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця року, тому військові радять херсонцям “трохи потерпіти” та протриматися, запевнивши, що про них ніхто не забуває.
- У своєму інтерв’ю журналістам очільник територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан заявив, що контрнаступ на окуповані території України — це брехня та “забалакування” людей, задля приховання правдивих фактів про війну.
- Російські окупанти стягують техніку до Херсонської області. Серед неї є інженерна техніка, яка потрібна для ремонту зруйнованих конструкцій.