В України наразі недостатньо зброї, щоби деокупувати Херсонську область — The Washington Post

Журналісти зазначають, що Збройним силам України доведеться наступати на відкритій місцевості, яка добре прострілюється, у той час, коли РФ перекинула до Херсона підкріплення.

На думку, анонімного радника з питань оборони та розвідки українського уряду, досягти результату все ще можливо, але якщо так станеться, то це буде більшою мірою завдяки розумній українській стратегії, а не протидії Росії рівними силами: “Ми повинні бути чесними — поки що Україна не має достатньої кількості систем озброєння для контрнаступу”, — сказав радник.

Водночас деякі американські експерти, яких опитали журналісти The Washington Post припустили, що РФ сама може відвести військо на лівий берег Дніпра – після знищення ЗСУ логістики окупаційної армії.