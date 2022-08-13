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В України наразі недостатньо зброї, щоби деокупувати Херсонську область — The Washington Post

Збройним силам України поки що не вистачає озброєння для контрнаступу та деокупації Херсонської області від росіян.

Субота, 13 серпня 2022, 17:58
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Про це повідомляє The Washington Post.
Журналісти зазначають, що Збройним силам України доведеться наступати на відкритій місцевості, яка добре прострілюється, у той час, коли РФ перекинула до Херсона підкріплення.
На думку, анонімного радника з питань оборони та розвідки українського уряду, досягти результату все ще можливо, але якщо так станеться, то це буде більшою мірою завдяки розумній українській стратегії, а не протидії Росії рівними силами: “Ми повинні бути чесними — поки що Україна не має достатньої кількості систем озброєння для контрнаступу”, — сказав радник.
Водночас деякі американські експерти, яких опитали журналісти The Washington Post припустили, що РФ сама може відвести військо на лівий берег Дніпра – після знищення ЗСУ логістики окупаційної армії.
Теги: війна, Деокупація, ЗСУ, російська агресія, російсько-українська війна, Херсонська область, Херсонщина

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