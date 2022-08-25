Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

За допомогою цього за стосунку можна повідомляти рятувальників про знайдені вибухонебезпечні та підозрілі предмети.

Окрім того, застосунок дозволяє переглянути мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

Також у застосунку можна повідомити про знайдені на території України нездетоновані снаряди, міни, вибухонебезпечні та підозрілі предмети, залишити про них мітки на карті, додати фото та опис. Отриману інформацію опрацьовуватиме ДСНС.

Варто зазначити, що Державний департамент США має намір надати 89 мільйонів доларів на підтримку зусиль з розмінування в Україні, оскільки через повномасштабну війну країна стикається з “однією з найбільших проблем: із протипіхотними мінами та боєприпасами, що не розірвалися” за останні десятиліття.

Допомогу спрямують на фінансування 100 груп розмінування, які працюватимуть “у районах, де є найбільша кількість забруднення” протягом наступного року. Сполучені Штати забезпечать навчання та обладнання для груп розмінування.