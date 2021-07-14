Міністерство закордонних справ та Український інститут запустили офіційну сторінку України в соціальній мережі Instagram. Користувачі можуть знайти її за нікнеймом @ukraine.ua.

Про це повідомили в МЗС.

Зазначається, що метою англомовного акаунту є просування позитивного іміджу України серед іноземної аудиторії. За задумом засновників, сторінка уособлюватиме” сучасну країну, динамічну та інноваційну Україну, яка перевершує очікування та закохує з першого погляду чи візиту”.

Фоловерів акаунту інформуватимуть про популярні туристичні магніти, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та українців.

На сторінці публікуватимуть світлини українських фотографів.

“Створення та розвиток верифікованої сторінки України в Instagram – частина стратегічної роботи МЗС з формування позитивного іміджу України за кордоном”, – зазначили у міністерстві.

На сторінці вже з’явилися перші дописи.