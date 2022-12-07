Про це повідомили під час міжнародного форуму “Креативна Україна: Сила стійкості“.

За словами глави Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, за різними підрахунками креативними індустріями продукується від 4% до 7% обсяг ВВП. Цей відсоток зменшується через війну, а до цього негативно впливали карантинні обмеження через COVID-19.

“Якщо ми подивимося цифри, то побачимо, що до 40% зменшилася галузь креативної індустрії, 20% персоналу, який був задіяний в цій галузі, виїхав за кордон”, – зауважив Гетманцев.

Крім персоналу, який виїхав, ще 37% працівників втратили роботу або не отримують зарплату під час війни. Близько 39% креативних бізнесів відзначають зменшення замовлень і продажів, а ще у чверті впали обороти на понад 90%. Через те, що війна триває — цифри будуть збільшуватися.

Серед проблем відзначили розірвані ланцюги постачання й попиту, скорочення внутрішніх та іноземних замовлень, втрату робочих місць, втрату виробничої спроможності, відтік кадрів за кордон та падіння якості освіти у цій сфері.

Глава Комітету ВРУ додав, що креативним індустріям присвячено окрему главу у розділі “Культура та інформаційна політика” у Плані відновлення України.

До повномасштабного вторгнення РФ кількість зайнятих у цій сфері оцінювалась у 0,35 млн осіб. За останні роки кількість робочих місць збільшувалася. Найбільшу частину забезпечував аутсорсинг в IT секторі: ігри, мобільні і комп’ютерні додатки, програми тощо.