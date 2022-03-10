Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ в Facebook.
Ціль вразили близько 01:30. Ворожий літак знешкодили бійці 10 гірничо-штурмової бригади.
“Збили літак Су-25 (бортовий номер 10), що стояв на озброєнні 18-го шап 303 смад 11 А Східного військового округу (с.Чернігівка, Приморський край)”, – йдеться в повідомленні.
За 15 днів війни РФ встигла втратити понад 12 тисяч військових, передає Генштаб, але ця кількість не охоплює санітарні втрати ворога. Також за цей час знищили 49 літаків та 335 танків.
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