Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.
Зазначається, що обмеження споживачів необхідні, щоби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.
“Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00”, — йдеться в повідомленні.
Також про планові відключення за вказівкою “Укренерго” повідомляють у Львівській, Рівненській, Одеській, Запорізькій, Волинській областях та на Прикарпатті.
Вводити графіки аварійних вимкнень поки що не планують. Протягом дня застосовуватимуть лише стабілізаційні відключення.
- Вранці 31 жовтня росіяни здійснили масований обстріл території України, завдавши ударів по низці областей. Окупанти влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи для повернення води та світла у домівки українців.
- У соціальних мережах поширився флешмоб, який супроводжується хештегом #LightOnZelenskyyOff. Фактично це ІПСО (інформаційно-психологічна операція), яку стали поширювати, зокрема російські ЗМІ, аби спонукати українців максимально споживати електроенергію замість заощадження. Проте боти, облікові записи яких майже порожні і практично без підписників, стали поширювати пости з помилками, з чого почали глузувати українці.