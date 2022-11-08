Протягом 8 листопада планові відключення світла будуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та інших областях.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що обмеження споживачів необхідні, щоби зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій.

“Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами. А саме: дотримуйтеся ощадливого споживання електроенергії та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00”, — йдеться в повідомленні.

Також про планові відключення за вказівкою “Укренерго” повідомляють у Львівській, Рівненській, Одеській, Запорізькій, Волинській областях та на Прикарпатті.

Вводити графіки аварійних вимкнень поки що не планують. Протягом дня застосовуватимуть лише стабілізаційні відключення.