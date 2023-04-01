Про це етері телемарафону сказав голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.
За його словами, серед ключових компонентів: фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси для цього.
“Ми активно готуємося до наступної зими й приймаємо рішення, які дозволять захистити наші об’єкти. І ми дуже вдячні Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, з яким ми співпрацюємо у цьому, щоб захистити магістральну інфраструктуру та критично важливі енергооб’єкти”, — сказав Кудрицький.
Він зауважив, що план полягає у тому, щоб встигнути до наступного опалювального сезону суттєво підсилити захист об’єктів енергетики та зробити підстанції стійкішими до ударів.
Також, крім фізичного захисту об’єктів також важливим є відновлення генерації гідро-, теплоелектростанцій, підготовка теплоелектроцентралей до зими.
“Важливо також законтрактувати й привезти в Україну достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж, електростанцій. Також важлива наявність грошей для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції, мережі”, — констатував Кудрицький.
Нагадаємо, що у найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Втім, вже зараз час починати підготовку до наступної зими.
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