Для того, аби підготувати енергосистему України до зими 2023-2024 років та ймовірних атак з боку РФ в "Укренерго" назвали необхідні чотири компоненти.

Про це етері телемарафону сказав голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За його словами, серед ключових компонентів: фізичний захист енергооб’єктів, відновлення генерації, обладнання та фінанси для цього.

“Ми активно готуємося до наступної зими й приймаємо рішення, які дозволять захистити наші об’єкти. І ми дуже вдячні Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, з яким ми співпрацюємо у цьому, щоб захистити магістральну інфраструктуру та критично важливі енергооб’єкти”, — сказав Кудрицький.

Він зауважив, що план полягає у тому, щоб встигнути до наступного опалювального сезону суттєво підсилити захист об’єктів енергетики та зробити підстанції стійкішими до ударів.

Також, крім фізичного захисту об’єктів також важливим є відновлення генерації гідро-, теплоелектростанцій, підготовка теплоелектроцентралей до зими.

“Важливо також законтрактувати й привезти в Україну достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж, електростанцій. Також важлива наявність грошей для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції, мережі”, — констатував Кудрицький.

Нагадаємо, що у найближчі пів року в енергосистемі України буде достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Втім, вже зараз час починати підготовку до наступної зими.