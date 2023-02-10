Через масовану ракетну атаку 10 лютого найскладніша ситуація з електрикою спостерігається у Харківській та Хмельницькій областях. Енергетики вже працюють над відновленням пошкоджених об’єктів генерації.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Telegram з посиланням на слова голови правління “Укренерго” Володимира Кудрицького.

“Ми зазнали атаки дронами-камікадзе, ракетами С-300, і врешті-решт вранці почалася масована ракетна атака. Масштаб пошкоджень – значний: росіяни змогли пошкодити декілька теплових та гідроелектростанцій. Сьогоднішня атака скоригувала наші плани з відновлення генерації, але, разом з тим, катастрофи знову не сталося”, – зазначив Кудрицький.

За його словами, у Харкові “Укренерго” планує протягом вихідних відновити роботу деяких енергооб’єктів, які пошкодили росіяни. Зараз критичну інфраструктуру міста заживлено.

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Він запевнив, що енергетики працюють над тим, щоб у місті ситуація із відключеннями наближалася до тієї, яка є по країні, але на це потрібен певний час.

“Укренерго” потрібно оцінити масштаб руйнувань, перш ніж говорити, коли вдасться виправити ситуацію у Хмельницькій області. Крім того, компанія працює над відновленням енергооб’єктів навколо Одеси, – додав Кудрицький.

“Нам іще належить попрацювати над повним відновленням об’єктів навколо Одеси, які забезпечують живлення міста й Одеського району. Але ситуація вже покращилася, якщо ми порівняємо із тим, що було у суботу і неділю”, – сказав голова правління “Укренерго”.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 10 російських ракет було збито сьогодні над столицею.

За даними Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, дві російські крилаті ракети типу “Калібр” перетнули український кордон та увійшли у повітряний простір Молдови та Румунії. Натомість у Бухаресті заперечили, що російські ракети зайшли у їхній повітряний простір.