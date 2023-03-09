Ліквідація наслідків 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами триває. Станом на 19:00 9 березня найскладніша ситуація з електропостачанням – у Харківській та Житомирській областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

У Житомирській області вдень вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, проте зараз все ще тривають ремонтні роботи у магістральній та в розподільних мережах. У компанії розповіли, що розроблено план усунення наслідків руйнувань та аварій в області, зокрема напрацьовано резервні схеми заживлення споживачів.

Втім, ситуація з енергоживленням в області все ще хитка. Масовані обстріли РФ пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти “Укренерго” в Житомирській області. Загалом за результатами чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було 6 влучань ракет та три – БПЛА.

В “Укренерго” пояснили, що, з огляду на складність отриманих пошкоджень в цьому регіоні, визначено комплекс ремонтних робіт, які можуть тривати до двох тижнів.

“Водночас ми будемо робити все можливе, щоб скоротити цей термін. Для забезпечення живлення в області впроваджується графік планових відключень, які застосовуватиме оператор системи розподілу АТ “Житомиробленерго”, – розповіли в компанії.

Також зазначили, що енергетики й надалі працюють над відновленням енергопостачання Харківщини. Зараз заживлено критичну інфраструктуру (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікується, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні буде стабілізовано.

За даними “Укренерго”, в Одеській області запроваджено планові графіки відключень. Натомість в Дніпровському регіоні мережевих обмежень немає.