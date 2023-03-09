Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.
У Житомирській області вдень вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, проте зараз все ще тривають ремонтні роботи у магістральній та в розподільних мережах. У компанії розповіли, що розроблено план усунення наслідків руйнувань та аварій в області, зокрема напрацьовано резервні схеми заживлення споживачів.
Втім, ситуація з енергоживленням в області все ще хитка. Масовані обстріли РФ пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак на об’єкти “Укренерго” в Житомирській області. Загалом за результатами чотирьох масованих атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні було 6 влучань ракет та три – БПЛА.
В “Укренерго” пояснили, що, з огляду на складність отриманих пошкоджень в цьому регіоні, визначено комплекс ремонтних робіт, які можуть тривати до двох тижнів.
“Водночас ми будемо робити все можливе, щоб скоротити цей термін. Для забезпечення живлення в області впроваджується графік планових відключень, які застосовуватиме оператор системи розподілу АТ “Житомиробленерго”, – розповіли в компанії.
Також зазначили, що енергетики й надалі працюють над відновленням енергопостачання Харківщини. Зараз заживлено критичну інфраструктуру (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікується, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні буде стабілізовано.
За даними “Укренерго”, в Одеській області запроваджено планові графіки відключень. Натомість в Дніпровському регіоні мережевих обмежень немає.
- Вночі 9 березня війська РФ здійснити чергований масований ракетний удар по території України. Зокрема було атаковано три українські ТЕС.
- Енергетики відновили електропостачання у більшості областей України, де були пошкодження енергетичних об’єктів внаслідок сьогоднішньої масованої атаки РФ.
- Цієї доби РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.