В «Укренерго» пояснили, чому вимушені підвищити тариф на електроенергію

Вже з 1 червня 2023 року в Україні зросте тариф на електроенергію для споживачів до 2,64 грн/кВт. В НЕК "Укренерго" пояснили, чому таке підвищення тарифу є необхідністю.

Джерело: Радіо Свобода

В етері “Свобода. Ранок” – проєкту Радіо Свобода – глава правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, що після повномасштабного вторгнення РФ дохід “Укренерго” та обленерго впав приблизно на 30%, оскільки через війну вони втратили частину генерації та споживачів.

Це і є причиною зростання тарифів на електроенергію.

“Генеруючі компанії не доотримують коштів через те, що побито багато генерації. Частина генеруючих потужностей в нас розташовані в тимчасовій окупації. Найяскравіший приклад – це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, ще є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями”, – пояснив Кудрицький.

Він також зауважив, що дефіцит у фінансах вже давно був в енергетичній системі, а повномасштабна війна лише посилила його.

“Упродовж досить тривалого періоду енергетика була недофінансована. Це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема, яка тривала роками. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу в системі посилився”, – наголосив Кудрицький.

Як відомо, 30 травня на засіданні Уряду було ухвалено рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт. Міністр енергетики Герман Галущенко зауважив, що підвищення потрібно, аби підготувати енергосистему країни – яка сильно постраждала від російських обстрілів – до нового опалювального сезону.