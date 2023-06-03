Джерело: “Укренерго”.

“Кішка живе на підстанції вже 9 років. Має 3 групу з електробезпеки з п’яти можливих. Добре розуміється на будові підстанції, бо щоночі обходить її вздовж і впоперек. Дотримується правил безпеки і не пошкодила жодного приладу”, – розповідають енергетики.

Ще кошеням у 2014 році її приніс на підстанцію один з працівників. Він врятував її від собак, які загнали перелякане кошеня на дерево.

На підстанції Аза швидко прижилася, обрала собі стратегічне місце відпочину – у кріслі в головній будівлі підстанції, де знаходився щит керування. За словами енергетиків, там кішка проводила більшість часу взимку, а влітку пильнувала периметр підстанції від мишей, вполювавши яких приносила на поріг.

“Аза – психотерапевт, створює комфортну обстановку. Вона – наш талісман і зірка соцмереж, дуже комунікативна, завжди зустрічає зранку. Пережила з нами багато чого і стала вже частиною нашої команди”, – розповідає релейник підстанції Олександр.

Підстанція для Ази – це її дім, більшу частину якого ракетними та дроновими ударами зруйнували росіяни. У день першого удару РФ по підстанції Аза кудись зникла. Проте повернулася через кілька днів.

“Вночі бігала по зруйнованій будівлі, де раніше було її улюблене м’яке крісло, голосно нявкала, розгублено і з розпачем заглядала у розбиті вікна, поспіхом перебираючи лапами по розкиданій цеглі і залишках стін. Коли побачила світло у вцілілій будівлі, зраділа, побігла до нас”, – згадує релейник підстанції Олександр.

Загалом підстанція зазнала 9 таких ударів, але Аза не залишає свій дім. Зараз у кішки інше м’яке крісло в іншій будівлі, але на цій же підстанції. Тепер вона щодня спостерігає, як відбувається відновлення її дому, і так само полює на мишей.

“Роботи багато, бо пошкодження підстанції безпрецедентні. Але очі бояться, а руки роблять. Особливо мотивує коли розумієш, що це для наших людей. До зими треба встигнути якнайбільше відновити. Приємно, що нас підтримує цілий світ, а особливо – європейські колеги. Ми їм дуже вдячні за допомогу”, – каже Олександр.