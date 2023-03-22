Сьогодні, 22 березня, в одній з українських областей діятимуть обмеження на споживання електроенергії.

Про це йдеться у заяві НЕК “Укренерго”.

Як зазначили у компанії, сьогодні споживання електроенергії менше, у порівнянні з минулою середою. Це зумовлено потеплінням.

Працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

Водночас у Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, діють обмеження споживання.

В інших регіонах обмежень у мережах “Укренерго”, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

Водночас у компанії попередили, що складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі.