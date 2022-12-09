Про це він розповів під час брифінгу.
За його словами, вже незабаром, можливо й через декілька днів, в Україні знову діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.
Як пояснив Кудрицький, щоб повернутися до планових відключень, потрібно зменшити дефіцит електроенергії до таких показників, які дали б змогу, до прикладу, вимикати світло кожні 4 години.
‘”Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей – це ТЕС, ГЕС. АЕС зараз працюють, підтримують систему”, – сказав він.
Кудрицький додав, що до війни АЕС забезпечували 50% потреб в електриці і на даний час цей відсоток фактично не змінився.
Однак “виїхати” лише на атомній енергії неможливо, тому що вона не покриває всі потреби України.
“Нам потрібні й інші види генерації, а вони ушкоджені”, – уточнив він.
Водночас, додав він, з відходом морозів поступово в енергосистемі відновлюються й генеруючі потужності.
“Також відновлюють роботу електростанції поступово і таким чином поступово обсяг потрібної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго”, – наголосив Кудрицький.
- НЕК “Укренерго” попередило про застосування аварійних відключень електроенергії у деяких регіонах України через перевищення лімітів споживання.
- Українській енергосистемі може допомогти вітрова генерація. Під час дефіциту вона може покращувати енергозабезпечення України.