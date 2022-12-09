Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, коли в Україні можуть повернутися до графіків погодинних відключень електропостачання.

Про це він розповів під час брифінгу.

За його словами, вже незабаром, можливо й через декілька днів, в Україні знову діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії.

Як пояснив Кудрицький, щоб повернутися до планових відключень, потрібно зменшити дефіцит електроенергії до таких показників, які дали б змогу, до прикладу, вимикати світло кожні 4 години.

‘”Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей – це ТЕС, ГЕС. АЕС зараз працюють, підтримують систему”, – сказав він.

Кудрицький додав, що до війни АЕС забезпечували 50% потреб в електриці і на даний час цей відсоток фактично не змінився.

Однак “виїхати” лише на атомній енергії неможливо, тому що вона не покриває всі потреби України.

“Нам потрібні й інші види генерації, а вони ушкоджені”, – уточнив він.

Водночас, додав він, з відходом морозів поступово в енергосистемі відновлюються й генеруючі потужності.

“Також відновлюють роботу електростанції поступово і таким чином поступово обсяг потрібної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго”, – наголосив Кудрицький.