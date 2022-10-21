У чотирьох українських регіонах тимчасово відключать електроенергію через різке зростання рівня її споживання.

Про це повідомили в “Укренерго”.

У компанії заявили, що запроваджують контрольоване обмеження споживання електроенергії у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Житомирській та Черкаській областях.

Зазначається, що це допоможе знизити навантаження на електромережі і дасть змогу енергетикам відремонтувати пошкоджене обладнання.

В “Укренерго” наголосили, що запроваджують тимчасові відключення лише у випадках, якщо в регіоні зростає споживання електроенергії, однак доставити більше електроенергії туди неможливо через руйнування, завдані російськими окупантами.

Аби уникнути відключень, потрібно максимально економити електроенергію, нагадали у компанії.