Про це повідомили в “Укренерго”.
У компанії заявили, що запроваджують контрольоване обмеження споживання електроенергії у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Житомирській та Черкаській областях.
Зазначається, що це допоможе знизити навантаження на електромережі і дасть змогу енергетикам відремонтувати пошкоджене обладнання.
В “Укренерго” наголосили, що запроваджують тимчасові відключення лише у випадках, якщо в регіоні зростає споживання електроенергії, однак доставити більше електроенергії туди неможливо через руйнування, завдані російськими окупантами.
Аби уникнути відключень, потрібно максимально економити електроенергію, нагадали у компанії.
- Напередодні мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей закликали зменшити використання електроенергії через збільшення рівнів споживання.